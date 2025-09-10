Uccise la madre, Assise dispone perizia per Tinnirello: conferito l'incarico

Un fendente si rivelò decisivo e per la donna non ci fu nulla da fare. Venne ritrovata priva di vita dalle forze dell'ordine e dai soccorritori, intanto intervenuti

Gela. Una perizia, preliminare all'avvio del giudizio a suo carico. L'ha disposta la Corte d'assise di Caltanissetta nei confronti del quarantatreenne Filippo Tinnirello. Uccise la madre, all'interno dell'abitazione di famiglia, in via Vitali. Questa mattina, i giudici di assise hanno conferito l'incarico all'esperto che dovrà vagliare la condizione psichica dell'imputato. In fase di indagine, attraverso l'incidente probatorio, già un'altra perizia aveva accertato la totale incapacità di intendere e di volere del quarantatreenne, al momento dei fatti. E' stato comunque deciso il rinvio a giudizio. Al culmine di una lite, l'ennesima, aggredì la madre, la sessantaquattrenne Francesca Ferrigno, usando una lama. Un fendente si rivelò decisivo e per la donna non ci fu nulla da fare. Venne ritrovata priva di vita dalle forze dell'ordine e dai soccorritori, intanto intervenuti. Tinnirello ammise i fatti e a conclusione dell'incidente probatorio, su richiesta della difesa, sostenuta dall'avvocato Giusy Ialazzo, venne autorizzato il collocamento in una struttura specialistica. L'imputato, in passato, era stato ospite di altre strutture e veniva seguito dal Sert, per le problematiche connesse alla sua condizione di tossicodipendenza. In aula, davanti alla Corte d'assise, si tornerà a dicembre, per valutare l'esito degli accertamenti.