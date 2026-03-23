U21, Baldini “Aria positiva, spero qualche ragazzo vada ai Mondiali”

TIRRENIA (ITALPRESS) - "Il gruppo per la maggior parte è sempre lo stesso, ho visto che c'era un'aria positiva. Ci sono dei ragazzi nuovi, ma penso che le cose andranno come sono sempre andate. Spero...

TIRRENIA (ITALPRESS) - "Il gruppo per la maggior parte è sempre lo stesso, ho visto che c'era un'aria positiva. Ci sono dei ragazzi nuovi, ma penso che le cose andranno come sono sempre andate. Spero che per i Mondiali qualche altro ragazzo possa essere chiamato dal mister Gattuso". Queste le parole di Silvio Baldini, ct dell'Italia Under 21, in vista delle due sfide con Macedonia del Nord (26 marzo ore 18.15) e Svezia (31 marzo ore 18.30), valide per le qualificazioni agli Europei 2027 di categoria in Albania e Serbia.

"Palestra e Pisilii in nazionale maggiore? Per noi è un successo perchè vuol dire che siamo in crescita e che siamo sulla strada giusta - sottolinea Baldini - Per sostituire Palestra abbiamo richiamato Favasulli perchè Fortini ha un problema fisico. Per quanto riguarda Pisilli, Dagasso ha giocato già altre volte e abbiamo anche Venturino, che io uso come centrocampista e può giocare sia a destra che a sinistra insieme a Ndour".

Il ct ha pescato molto nel campionato cadetto. "I giocatori convocati dalla Serie B sono ragazzi in gran parte in prestito da squadre di Serie A per fare esperienza. Seguiamo tutti i campionati professionistici che possono esserci utili. Dobbiamo essere bravi a cogliere il momento adatto per la convocazione. Le scuole calcio e i settori giovanili sono fondamentali perchè senza di loro i ragazzi non potrebbero crescere così velocemente".

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).