Tutti con Salvatore, dopo l'incidente enorme solidarietà e si prepara ad affrontare la riabiltazione

Vuole riprendere prima possibile il suo lavoro e la sua vita. E' stato investito da un'auto, a Catania, e chi lo ha travolto si è dileguato dopo avergli lasciato venti euro

Gela. Quanto accaduto a Salvatore Capizzello, gelese che lavora a Catania, ha suscitato un enorme clamore. In questi giorni, sta affrontando la riabilitazione e la solidarietà nei suoi riguardi è consistente. E' stato investito da un'auto, proprio nel capoluogo etneo, e chi lo ha travolto si è dileguato dopo avergli lasciato venti euro. Un caso che è stato denunciato pubblicamente dalla cooperativa “Controvento”, che segue Salvatore nel suo percorso di inserimento lavorativo, e dai titolari dell'attività di ristorazione, alle cui dipendenze è impiegato. Un accadimento ancor più grave, visto che il giovane gelese fa tanti sforzi da sempre per costruirsi una propria indipendenza, dovendo affrontare una disabilità cognitiva. In questi giorni, il moto di sconcerto si è fatto sempre maggiore e per Salvatore sono migliaia gli attestati di solidarietà. Lo Juventus official fan club di Gela gli ha fatto recapitare una maglietta, vista la passione per la squadra bianconera. Ha riportato diverse fratture, principalmente ai piedi. Tutti lo attendono pienamente in forze, per riprendere il suo lavoro e la sua vita.