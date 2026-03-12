Turismo e rilancio della città, "Visit Gela" e "Gela Explore" uniscono i percorsi

Il primo grande passo è rappresentato dalla partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo che si tiene in questo weekend a Napoli

Gela. Il gruppo "Visit Gela" si espande. Dalla promozione turistica digitale alla proposta di esperienze turistiche. Nasce la sinergia tra "Visit Gela" e "Gela Explore", per portare la città al centro del circuito turistico. Un ulteriore passo avanti per il turismo a Gela. "Visit Gela" e "Gela Explore" annunciano la loro fusione, con Gela Explore che entra a far parte del progetto Visit Gela, unendo le forze per promuovere la città come destinazione turistica di eccellenza. "Visit Gela", progetto nato dalla visione di Pietro Falcone e Antonio Cafa', in soli diciotto mesi è riuscito a costruire una narrazione nuova della città, arrivando ad oltre 10.000 follower, grazie a un branding innovativo che esalta le bellezze locali. "Gela Explore", invece, rappresentata da Giuseppe Perna e Stefano Romano, apporta la propria esperienza nell’ambito dell’incoming turistico in particolare sulla creazione di tour e itinerari personalizzati, dialogando con i tour operator che già operano nel settore per portare visitatori in città e farli innamorare del suo patrimonio storico, culturale e paesaggistico. L’unione di queste due realtà combina la forza organizzativa e la competenza nel settore viaggi di "Gela Explore" con le campagne di social media marketing ad alto impatto sociale che fin da subito hanno contraddistinto "Visit Gela". Il primo grande passo è rappresentato dalla partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo che si tiene in questo weekend a Napoli. Da questo evento partirà un percorso che culminerà nella creazione di un portale digitale, dove i turisti troveranno itinerari prenotabili, informazioni utili e un’intera esperienza da scoprire durante il loro soggiorno in città. L’obiettivo del progetto è quello di iniziare a fare rete, facendo dialogare pubblica amministrazione e aziende a vocazione turistica e operatori del settore turistico con un solo obiettivo: creare un indotto capace di contribuire con vigore alla crescita economica della città e a una sua rinascita culturale. "Abbiamo deciso di mettere insieme le forze e fare squadra per raggiungere un obiettivo comune, creare una filiera turistica strutturata a Gela. Crediamo nel potenziale infinito della nostra città, è il momento giusto per iniziare a far vivere una nuova stagione fatta di turismo esperienziale e culturale. Insieme alle realtà del territorio ed in sinergia con l’amministrazione comunale lavoreremo per proporre Gela come meta turistica di nicchia e aumentare ogni anno il numero di visitatori in città”, spiegano i riferimenti di "Visit Gela" e "Gela Explore".