Tuccio e Ceesay sono del Gela, in arrivo un centrocampista greco

Si delinea il mosaico biancazzurro. Vicini alla riconferma anche Aperi e Giuliano. Trattativa in corso con un attaccante che ha giocato anche in serie B e C.

Gela. Dopo Ferrigno e Tuccio diventa ufficiale anche il centrocampista Winston Ceesay. 26 anni, originario della Sierra Leone, ha giocato in Sicilia con la maglia del Troina e lo scorso anno al Termoli come avevamo annunciato alcuni giorni fa. Insieme a Teijo potrebbe costituire la coppia di centrocampisti centrali del nuovo Gela di Fabio Comandatore. Ovviamente il mercato non finisce qui. Dando per scontata la firma di Enzo Camilleri (che non ha firmato solo perché sta completando lo stage formativo di allenatore a Coverciano), in arrivo nei prossimi giorni due giocatori di spessore. Rumors parlano di un centrocampista greco che ha sempre giocato in serie C e B, e di un attaccante di 29 anni che ha presenze in serie A e B. In dirittura d’arrivo anche le firme di Aperi e Giuliano, che saranno dunque riconfermati.

Difficile che il ritiro possa essere svolto al Presti. Le condizioni del manto erboso sono a rischio infortuni per i calciatori e questa mattina il sopralluogo del Sindaco Di Stefano e dell’assessore Di Cristina con il responsabile di una società specializzata ha confermato che gli interventi non potranno iniziare prima di 20 giorni (considerato il particolare periodo vacanziero delle società che producono materiale per i manti erbosi). Il Gela sta dunque cercando soluzioni alternative (Zafferana Etnea o provincia di Enna le alternative).

Il preparatore atletico sarà Michele Gallo.