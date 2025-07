Trump “Putin mi ha deluso ma non ho chiuso con lui”

LONDRA (ITALPRESS) - "Sono deluso da Putin, ma non ho chiuso con lui". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una telefonata con la BBC. L'inquilino della Casa Bianca ha sottoline...

LONDRA (ITALPRESS) - "Sono deluso da Putin, ma non ho chiuso con lui". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una telefonata con la BBC. L'inquilino della Casa Bianca ha sottolineato che "stiamo lavorando" per "fermare lo spargimento di sangue" in Ucraina. In merito alla sua fiducia nel leader russo, il presidente degli Stati Uniti ha risposto: "Non mi fido quasi di nessuno".

-foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).