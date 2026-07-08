Trump “Per me la tregua con l’Iran è finita”
ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto di ritenere che "la tregua con l'Iran sia finita". Parlando con i giornalisti ad Ankara, dove è in corso il verti...
ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto di ritenere che "la tregua con l'Iran sia finita". Parlando con i giornalisti ad Ankara, dove è in corso il vertice Nato, il capo della Casa Bianca ha precisato di "non voler sprecare il proprio tempo" parlando con la parte iraniana. "Sono persone malate", ha ancora dichiarato, aggiungendo di lasciare spazio ai negoziatori se "vorranno continuare a parlare con loro".
(ITALPRESS).
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Fact Check
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Verificato il: 08 luglio 2026