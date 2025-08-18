Quotidiano di Gela

Trump “Mai così tanti leader allo stesso tempo alla Casa Bianca”

A cura di Redazione
18 agosto 2025 16:25
Italpress
WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Un giorno importante alla Casa Bianca. Non abbiamo mai avuto così tanti leader europei qui contemporaneamente. Un grande onore per l'America!!! Vediamo quali saranno i risultati???". Lo ha scritto su Truth il presidente americano Donald Trump, in vista dell'incontro con i leader europei e con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si trova a Washington per partecipare all'incontro. Nelle scorse ore, il presidente ucraino Zelensky ha scritto, in un post su Telegram, che "la Russia non dovrebbe ricevere alcuna ricompensa per questa guerra".

-Foto Ipa Agency-

