Trump “L’Iran ha 48 ore per l’accordo o sarà l’inferno”
WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Ricordate quando diedi all'Iran dieci giorni per fare un accordo o aprire lo stretto di Hormuz? Il tempo sta per scadere: 48 ore prima che si scateni l'inferno...
A cura di Redazione
04 aprile 2026 14:40
WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Ricordate quando diedi all'Iran dieci giorni per fare un accordo o aprire lo stretto di Hormuz? Il tempo sta per scadere: 48 ore prima che si scateni l'inferno su di loro. Gloria a Dio!". Così sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
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(ITALPRESS).