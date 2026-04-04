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Trump “L’Iran ha 48 ore per l’accordo o sarà l’inferno”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Ricordate quando diedi all'Iran dieci giorni per fare un accordo o aprire lo stretto di Hormuz? Il tempo sta per scadere: 48 ore prima che si scateni l'inferno...

A cura di Redazione Redazione
04 aprile 2026 14:40
Trump “L’Iran ha 48 ore per l’accordo o sarà l’inferno” -
Italia
Italpress
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WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Ricordate quando diedi all'Iran dieci giorni per fare un accordo o aprire lo stretto di Hormuz? Il tempo sta per scadere: 48 ore prima che si scateni l'inferno su di loro. Gloria a Dio!". Così sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

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