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Trump “Israeliani non colpiscano Gaza, Hamas ha accettato di deporre le armi”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Gli israeliani "non dovrebbero condurre attacchi a Gaza" perchè Hamas ha "accettato di deporre le armi". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald...

A cura di Redazione Redazione
17 agosto 2026 17:23
Trump “Israeliani non colpiscano Gaza, Hamas ha accettato di deporre le armi” -
Italia
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WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Gli israeliani "non dovrebbero condurre attacchi a Gaza" perchè Hamas ha "accettato di deporre le armi". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato dall'emittente Fox News.

"Abbiamo un nostro rapporto con Hamas", ha detto Trump. "Stanno consegnando le armi", ha aggiunto.

(ITALPRESS).

-Foto Ipa Agency -

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Verificato il: 17 agosto 2026

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