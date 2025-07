Trump annuncia tregua di 12 ore tra Israele e Iran “Non violatela!”

WASHINGTON (ITALPRESS) - Il cessate il fuoco tra Israele e Iran "è ora in vigore". Lo ha annunciato Donald Trump sul social Truth. "Per favore non violatelo!" ha aggiunto. L'annuncio della tregua era...

A cura di Redazione 24 giugno 2025 06:35

