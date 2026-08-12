Trump “Abbiamo il controllo totale dello Stretto di Hormuz e lo manterremo”

ROMA (ITALPRESS) - "Gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello Stretto di Hormuz. Credo che lo manterremo! Il nostro blocco navale viene definito da tutti un "muro d'acciaio" e l'Iran non può far...

ROMA (ITALPRESS) - "Gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello Stretto di Hormuz. Credo che lo manterremo! Il nostro blocco navale viene definito da tutti un "muro d'acciaio" e l'Iran non può farci nulla. Non hanno una marina, non hanno un'aeronautica, i soldati rimasti non vengono pagati, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie (IRGC) è decimato e in fuga, e la loro "leadership" è incerta, a dir poco! Non hanno soldi: il loro Paese è allo sbando". Così sul social Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

"Tutto ciò che hanno sono fake news e un'inflazione al 300%, in costante peggioramento! L'Iran è tutto chiacchiere e niente fatti; non è più il bullo del Medio Oriente. Sia lode ad Allah!", prosegue.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).