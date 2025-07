Trufolo alla guida del Pli nazionale, sindaco e civici aprono: "Ci sia dialogo costruttivo"

Sarà lui a guidare il partito a livello nazionale, come già capitato

Gela. I liberali, che in città si rivedono nel centrodestra all'opposizione del sindaco Di Stefano, si affidano ancora una volta a Grazio Trufolo. Sarà lui a guidare il partito a livello nazionale, come già capitato. Il sindaco Di Stefano, approfittando dell'elezione al vertice nazionale del Pli, si rivolge allo stesso Trufolo e al partito. "A nome mio e dell’amministrazione comunale – spiega il sindaco – rivolgo i più sinceri auguri di buon lavoro a Grazio Trufolo. La sua nomina rappresenta motivo di orgoglio per la nostra comunità. In lui riconosco qualità fondamentali per il ruolo che è stato chiamato a ricoprire: competenza, equilibrio, senso delle istituzioni, capacità di visione e profondo attaccamento ai valori del liberali e democratici. Sono certo che saprà imprimere una direzione chiara e coerente al partito, contribuendo a rafforzarne la presenza nel dibattito politico nazionale", dice Di Stefano. Il primo cittadino fa anche una chiara apertura al dialogo. "Da primo cittadino - aggiunge - auspico un dialogo aperto e costruttivo con tutte le forze liberali del territorio. Solo attraverso il confronto e la collaborazione sarà possibile restituire alla città il ruolo che le spetta, sia sul piano politico che su quello dello sviluppo economico e sociale. L’amministrazione comunale continuerà a sostenere tutte le espressioni di impegno politico e civile che, con serietà e responsabilità, contribuiscono alla crescita e alla valorizzazione del territorio". Sulla stessa linea il segretario di "Una Buona Idea" Rino Licata. "La nomina di un gelese alla guida di un partito storico è motivo di orgoglio per l’intera comunità. Pur partendo, talvolta, da visioni politiche diverse, riconosciamo a Grazio Trufolo competenza, rigore, esperienza e passione politica: doti che lo hanno sempre contraddistinto e che oggi lo pongono alla guida di una forza politica di rilievo nazionale “Una Buona Idea” sottolinea l’importanza di mantenere aperto un dialogo con tutte le forze politiche animate da spirito democratico e impegno per il territorio. Crediamo nel confronto tra idee diverse, purché fondato sul rispetto reciproco e sull’interesse collettivo. In questo senso, la presenza di esponenti locali nelle leadership nazionali può rappresentare una preziosa opportunità per dare voce alle istanze della nostra città. A Grazio Trufolo vanno i nostri auguri di buon lavoro. Riteniamo che ogni percorso politico costruito su basi solide, credibili e orientate al bene comune possa contribuire alla crescita della nostra Gela, e per questo continueremo a lavorare con spirito aperto e costruttivo", precisa Licata anche in rappresentanza del gruppo civico.