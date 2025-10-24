Trovato l’accordo con i sindacati, stasera al Politeama Garibaldi l’apertura della stagione concertistica della Foss

Le Parti si impegnano a proseguire il confronto in sede sindacale e a non indire azioni di protesta fino al prossimo incontro fissato per il 31 ottobre 2025.

PALERMO (ITALPRESS) – La Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana e le Organizzazioni Sindacali hanno firmato un accordo con il quale la Fondazione si impegna a riconoscere già per l’anno 2025, l’erogazione di misure di Welfare che proseguiranno anche nel triennio 2026-2028. Le Parti si impegnano a proseguire il confronto in sede sindacale e a non indire azioni di protesta fino al prossimo incontro fissato per il 31 ottobre 2025. Grande soddisfazione è stata espressa dalla Commissaria Margherita Rizza per l’accordo e per il ripristino di un dialogo costruttivo con le OO.SS.

Si aprirà questa sera al Politeama Garibaldi la 66a Stagione concertistica della 2025-2026. In programma uno dei capolavori più noti del Novecento musicale, i Carmina Burana di Carl Orff. Appuntamento oggi, venerdì 24 ottobre alle ore 20.30 (nuovo orario di inizio dei concerti serali del venerdì) e sabato 25 ottobre alle 17.30 sempre al Politeama Garibaldi. A dirigere la celebre compagine regionale ci sarà Pinchas Steinberg, interprete di riferimento del repertorio tardo romantico e novecentesco, apprezzato per la profondità delle sue letture e la rigorosa chiarezza formale. Accanto a lui tre solisti vocali di rilievo come il soprano Elisabeth Breuer, il tenore Marco Ciaponi e il baritono Mario Cassi, affiancati dal Coro KlangVerwaltung (molto apprezzato nella scorsa stagione nella Johannes Passion di Bach), e dai Cori di voci bianche della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana (diretto da Riccardo Scilipoti) e del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo (diretto da Antonio Sottile).

