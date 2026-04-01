Trovato in un rudere e poi morto, "chi lo riconosce ci informi"

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Gela. Negli scorsi giorni, è stato ritrovato in condizioni già precarie in un rudere di contrada Passo di Piazza. È poi morto al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele. I pm della procura e gli agenti di polizia del commissariato hanno avviato indagini. Però, non c'è ancora la possibilità di risalire alle sue generalità. Così, la procura ha diffuso una foto dell'uomo, ormai deceduto, al quale si sta cercando di dare un'identità. Chi lo riconoscesse o lo avesse incontrato prima del decesso, può contattare la procura o il commissariato di polizia, come ha riferito il procuratore capo Salvatore Vella.