Trovato il cadavere di un uomo sulla spiaggia di Milazzo, in corso le indagini

Sul posto Capitaneria di Porto e Forze dell'Ordine per gli accertamenti e l'identificazione della vittima.

03 gennaio 2026 11:30
Sicilia
Italpress
Regione
MILAZZO (MESSINA) (ITALPRESS) – Il corpo privo di vita di un uomo di circa 40 anni è stato trovato sulla spiaggia della Ngonia del Tono, a Milazzo. Il cadavere, parzialmente svestito e con indosso una camicia, è stato scoperto da un passante. Sul posto Capitaneria di Porto e Forze dell’Ordine per gli accertamenti e l’identificazione della vittima.

– Foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).

