"Troppi episodi di violenza in città", Alario (Ugl): "Se necessario intervenga prefetto"

Il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario richiama quanto accaduto nell'ultimo periodo in città

Gela. “Se necessario, si richieda l'intervento della prefettura di Caltanissetta. Preoccupa, infatti, l'aumento di episodi di violenza, in città, in queste settimane”. Il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario richiama quanto accaduto nell'ultimo periodo. “Sempre più spesso – continua – giungono notizie di accoltellamenti, risse e di esplosione di colpi di arma da fuoco. Non è possibile che si debba avere paura di uscire da casa. Abbiamo la massima fiducia nella magistratura e siamo certi che si arriverà a individuare i responsabili. Però, queste vicende sono allarmanti da un punto di vista della tenuta sociale. Capita spesso, che siano giovani i coinvolti. Questo deve farci riflettere sul fatto che servano maggiori strumenti di formazione educativa e che si debba sempre di più operare per creare occupazione e strappare alla violenza chi può avere un futuro diverso”.