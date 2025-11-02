Troppa Sabalenka per Paolini, l’azzurra ko nella 1^ alle Finals

ROMA (ITALPRESS) - Esordio amaro per Jasmine Paolini nelle Wta Finals di singolare, in scena sul cemento indoor di Riad. Dopo il buon debutto di ieri nelle Finals di doppio, nella capitale dell'Arabia...

ROMA (ITALPRESS) - Esordio amaro per Jasmine Paolini nelle Wta Finals di singolare, in scena sul cemento indoor di Riad. Dopo il buon debutto di ieri nelle Finals di doppio, nella capitale dell'Arabia Saudita, l'azzurra, numero 8 del mondo, si è arresa nel primo match del girone A, denominato Steffi Graf, del "Master" di fine stagione, contro Aryna Sabalenka. La bielorussa, numero 1 del mondo, si è imposta col punteggio di 6-3 6-1, lasciando poco "spazio" alla giocatrice toscana.

"Sono molto felice e orgogliosa di quanto ho fatto quest'anno. Ma spero di migliorare ancora, giorno dopo giorno, e di arrivare qui in finale. Paolini è una grande combattente, è bastato un piccolo calo nel primo set e per poco non si complicavano le cose. Per il resto il match l'ho fatto 'in controllò. Ho giocato molto bene e, soprattutto, ho servito al meglio". Così Aryna Sabalenka, a caldo, dopo la vittoria odierna.

Debutto positivo poi per Jessica Pegula nel secondo match del girone. La statunitense, numero 5 del mondo, ha sconfitto la connazionale Coco Gauff, terza nel ranking internazionale, col punteggio di 6-3 6-7 (2) 6-2.

Domani spazio alla seconda giornata di gare del girone B, ribattezzato Serena Williams. In programma i match Swiatek-Rybakina e Anisimova-Keys. Paolini intanto tornerà in campo fra poco meno di 24 ore nelle Finals di doppio. Al fianco della compagna Sara Errani, sfiderà il duo composto da Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko.

