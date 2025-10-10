Trentunenne scomparso, "chiunque lo abbia visto contatti le forze dell'ordine"

Da ieri, ha fatto perdere le proprie tracce

Gela. Ieri, giovedì 9 ottobre, intorno alle ore 17, Andrea Giuseppe Scicolone, 31 anni, si è allontanato dalla propria abitazione e non ha più fatto rientro, facendo perdere le proprie tracce. Al momento dell’allontanamento indossava una maglietta a maniche lunghe di colore nero, un pantalone di tuta nero, un giubbotto nero e scarpe da ginnastica nere con logo Nike bianco. Chiunque abbia informazioni utili o lo abbia avvistato è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine o di segnalare al commissariato di polizia. Un invito in tal senso è arrivato anche dal sindaco Terenziano Di Stefano.