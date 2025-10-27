Tredicenne in coma trasferita al "Sant'Elia", l'incidente e poi l'aggravamento delle condizioni

La famiglia è insieme alla giovane e sulla vicenda bisognerà fare verifiche

Gela. La dinamica di quanto accaduto ieri sera, intorno alle 22, è ancora tutta da chiarire. Una tredicenne è rimasta coinvolta in un incidente stradale, pare nella zona del parcheggio Caposoprano. Era in sella a uno scooter ma non condotto da lei. Inizialmente, non sembrava aver riportato conseguenze particolari e si sarebbe allontanata insieme ad altri amici ma dopo aver raggiunto un locale sarebbe stata colta da malore e trasportata in ospedale, dove le sue condizioni sarebbero peggiorate, fino al coma. Nel nosocomio di Caposoprano sarebbe arrivata ancora cosciente per poi perdere conoscenza. È stata trasferita d'urgenza, all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. La famiglia è insieme alla giovane e sulla vicenda bisognerà fare verifiche.