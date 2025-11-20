Trasporto pubblico, primo passo verso la gara europea da oltre dieci milioni di euro

L'avviso di preinformazione è un adempimento necessario

Gela. Prende forma la gara per l'affidamento pluriennale del servizio di trasporto pubblico, lungo il perimetro urbano e per il collegamento con le frazioni balneari della città. Il settore polizia municipale, retto dall'assessore Simone Morgana, ha autorizzato la pubblicazione, in gazzetta europea, dell'avviso di preinformazione. Su un totale di nove anni, l'importo complessivo supera i dieci milioni di euro, coperti con il contributo regionale. L'amministrazione comunale ha voluto cambiare rotta sul trasporto pubblico, attivando nuove linee, con un affidamento provvisorio a Sais. Il nuovo servizio, invece, stando alla documentazione pubblicata, dovrebbe prendere il via, dopo l'espletamento della gara europea, nel 2027. L'avviso di preinformazione è un adempimento necessario per pervenire poi alla fase di gara vera e propria. Va diramato almeno un anno prima rispetto alle procedure di affidamento. L'appalto pluriennale dovrebbe dare ulteriore stabilità al servizio, negli anni troppo spesso ridotto ai minimi da Ast, che ha poi del tutto lasciato la città. L'assessore Morgana e gli uffici dell'assessorato hanno accelerato per definire gli atti della gara da espletare.