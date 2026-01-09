Trasporto pubblico, contributo agli studenti per l'abbonamento: "Rimodulazione linee bus"

Contributo per gli abbonamenti degli studenti e riorganizzazione delle linee bus

Gela. È stato pubblicato negli ultimi giorni del 2025 l'avviso per l'ottenimento di un contributo economico destinato agli studenti, di età non superiore ai vent'anni, che potranno utilizzarlo per acquistare l'abbonamento al trasporto pubblico. "È consultabile all'albo pretorio online - dice l'assessore Simone Morgana - si può avanzare richiesta fino al prossimo 19 gennaio. Questo, sempre nell'ottica di favorire la mobilità sostenibile". Dalla prossima settimana, inoltre, l'assessorato retto da Morgana attiverà una rimodulazione generale delle linee bus. "Ci sarà piena corrispondenza tra fermate e percorsi dei bus urbani - aggiunge l'assessore - chiaramente, si dara' ampia comunicazione".