Trasporto aereo, in Cina un nuovo dipartimento per la sicurezza a bassa quota

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - L'Amministrazione dell'aviazione civile cinese (CAAC) ha istituito un dipartimento per la sicurezza a bassa quota, mentre il Paese intensifica gli sforzi per promuo...

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - L'Amministrazione dell'aviazione civile cinese (CAAC) ha istituito un dipartimento per la sicurezza a bassa quota, mentre il Paese intensifica gli sforzi per promuovere l'economia del settore.

Il nuovo dipartimento è responsabile della formulazione dei piani di sviluppo per l'aviazione civile a bassa quota, del coordinamento tra sicurezza e sviluppo a bassa quota, e della creazione di piattaforme di gestione dei servizi di volo a bassa quota e di sistemi di stazioni per i servizi di volo, secondo la CAAC.

L'iniziativa arriva in un momento in cui la Cina ha intensificato gli sforzi per valorizzare l'economia a bassa quota, che si riferisce alle attività economiche e alle industrie incentrate su veicoli aerei con e senza equipaggio operanti nello spazio aereo solitamente entro i 1.000 metri di altitudine.

Nel dicembre 2024, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma della Cina aveva istituito un dipartimento dedicato all'economia a bassa quota per formulare e organizzare l'attuazione di piani di sviluppo strategici, nonchè a medio e lungo termine, fornire raccomandazioni politiche e coordinare le principali questioni relative al settore.

L'economia a bassa quota del Paese ha registrato una rapida crescita negli ultimi anni. Secondo la CAAC, le dimensioni del suo mercato dovrebbero superare i 3.500 miliardi di yuan (circa 511 miliardi di dollari USA) entro il 2035.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua -