Trasporto aereo, in Cina in aumento il traffico passeggeri

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il settore cinese dell'aviazione civile ha registrato 66,63 milioni di viaggi di passeggeri nel mese di marzo, con un aumento del 12,1% su base annua, ha dichiarato...

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il settore cinese dell'aviazione civile ha registrato 66,63 milioni di viaggi di passeggeri nel mese di marzo, con un aumento del 12,1% su base annua, ha dichiarato oggi l'autorità cinese per l'aviazione civile.

Secondo i dati diffusi dall'Amministrazione cinese per l'aviazione civile, a marzo i viaggi di passeggeri sulle rotte interne sono stati complessivamente 59,51 milioni, in aumento dell'11,5% rispetto a un anno prima.

I viaggi di passeggeri sulle rotte internazionali hanno raggiunto quota 7,12 milioni il mese scorso, con una crescita del 17% su base annua, secondo i dati.

Per quanto riguarda il trasporto di merci e posta, a marzo il settore ha gestito 851.000 tonnellate, in aumento del 4,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Del totale, il traffico di merci e posta trasportato sulle rotte interne si è attestato a 458.000 tonnellate, in aumento dell'1,3% su base annua, mentre quello sulle rotte internazionali ha raggiunto le 393.000 tonnellate, con una crescita del 7,8%.

- Foto Xinhua -

(ITALPRESS).