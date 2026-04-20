Trasferta per confronto con Eni, Di Stefano conclude accordo per la pista di atletica

Tra i punti affrontati, lo sblocco definitivo delle somme delle compensazioni che serviranno alla realizzazione della pista di atletica

Gela. Una trasferta istituzionale lampo, conclusa nell'arco della giornata, ha permesso al sindaco Terenziano Di Stefano di avere un confronto diretto, a Milano, con il management di Eni. Tra i punti affrontati, lo sblocco definitivo delle somme delle compensazioni che serviranno alla realizzazione della pista di atletica. Circa un milione di euro per realizzare una struttura sportiva attesa da anni dai tanti atleti e dai semplici amatori. L'area, di proprietà del Libero Consorzio di Caltanissetta, è stata concessa al Comune, con l'avallo del dirigente dell'istituto scolastico "Majorana", a Marchitello. Le attività tecniche di frazionamento vennero disposte già lo scorso anno. L’area individuata è di circa diecimila metri quadrati. Arrivare all'avvio dei lavori per la pista di atletica è tra gli obiettivi dell'amministrazione comunale, perseguito fin dall'inizio dall'assessore Peppe Di Cristina e dal consigliere comunale e provinciale del Pd Antonio Cuvato. Di Stefano ha già comunicato che i particolari verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa.