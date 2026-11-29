LIVE | Trapani-Gela 1-0, termina il primo tempo
La diretta testuale di Trapani-Gela, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie D.
Gela. Tutto pronto per la sfida fra Trapani e Gela, in programma allo stadio "Mokarta" di Erice per le 14:30. Scontro diretto in chiave salvezza che mette in palio punti pesantissimi nell'economia di un campionato sin qui entusiasmante.
Il tabellino
Trapani: Simoni, Buonaccorsi, Valenti, Teijo, Velasquez, Gorzelewski, Ordonez, Dampha, Randazzo, Napolitano, Scorza. A disposizione: Pizzuto, Ciurleo, Sebastiani, Vieira, Ferlicca, Nardella, Zhupa, Moraes, Lucito. Allenatore: Giuseppe Misiti.
Gela: Colace, Desiato, Giuliano, Camilleri, Nardo A, Maltese, Ferrigno F, Di Stefano, Ferrigno A, Cissokho, Flores Heatley. A disposizione: Bonaccorso, Argentati, Ceesay, Tuccio, Lanza, Siino, Tuvé, Nardo L, Rozzi. Allenatore: Pippo Romano.
Rete: 38' Napolitano.
Arbitro: Nencioli di Prato.
La cronaca
Termina il primo tempo.
45+2' - Il Gela protesta per un tocco con la mano in area ma per l'arbitro non c'è nulla.
45' - L'arbitro assegna due minuti di recupero.
44' - Maltese calcia in porta dal limite dell'area ma Simoni fa sua la sfera.
38' - 1-0 Trapani. Napolitano si coordina dal limite dell'area e trafigge Colace.
30' - Poche emozioni in questa prima mezz'ora di gara: risultato fermo sul punteggio di 0-0.
20' - Traversone preciso di Ferrigno per Cissokho, che a due passi dalla porta colpisce male di testa: il guardalinee alza la bandierina.
13' - Maltese pennella su punizione per Camilleri: la sua incornata non impensierisce Simoni.
1' - Primo squillo della sfida dopo circa 40 secondi: Ordonez si accentra e cerca il primo palo con il sinistro. La sua conclusione termina di poco a lato.
1' - Inizia la sfida a Erice.