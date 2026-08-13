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Trani, rissa tra giovani. Diciottenne muore accoltellato

TRANI (ITALPRESS) - Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XX...

A cura di Redazione Redazione
13 agosto 2026 08:53
Trani, rissa tra giovani. Diciottenne muore accoltellato -
Italia
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TRANI (ITALPRESS) - Un 18enne originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena nel corso di una rissa tra gruppi di giovani, avvenuta la scorsa notte in piazza Papa Giovanni XXIII a Trani. Trasportato inizialmente al pronto soccorso di Trani e poi trasferito a Bisceglie, il giovane è deceduto per le lesioni riportate. Sulla vicenda indagano i carabinieri. (ITALPRESS).

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Verificato il: 13 agosto 2026

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