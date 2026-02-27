Quotidiano di Gela

Tram deragliato a Milano. Un morto e 20 feriti

MILANO (ITALPRESS) - Ci sarebbe già una vittima nel deragliamento del tram 9 in Viale Vittorio Veneto a Milano. Non si tratterebbe di un passeggero, ma di una persona che è stata investita quando il m...

27 febbraio 2026 16:20
Italia
MILANO (ITALPRESS) - Ci sarebbe già una vittima nel deragliamento del tram 9 in Viale Vittorio Veneto a Milano. Non si tratterebbe di un passeggero, ma di una persona che è stata investita quando il mezzo pubblico è uscito dai binari. Il bilancio provvisorio parla inoltre di almeno 20 feriti in gravi condizioni.

