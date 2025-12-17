Trainito nell'Utl territoriale Ugl, "su sanità impegno massimo per la tutela del diritto alla salute"

Già responsabile dell'Ugl farmacisti entra a far parte della struttura provinciale del sindacato. Una scelta sostenuta, tra gli altri, dal segretario regionale Carmelo Giuffrida e da quello confederale Andrea Alario

Gela. Il consiglio provinciale dell'Ugl Caltanissetta, tenutosi lunedì in città, ha approvato all'unanimità dei presenti la cooptazione, nell'Utl territoriale, del dottor Rosario Trainito, farmacista ospedaliero. Già responsabile dell'Ugl farmacisti entra a far parte della struttura provinciale del sindacato. Una scelta sostenuta, tra gli altri, dal segretario regionale Carmelo Giuffrida e da quello confederale Andrea Alario. “Ringrazio per la fiducia mostrata nei miei confronti, a partire dal segretario regionale Giuffrida e da quello confederale Alario. Per me, è l'inizio di un'esperienza sindacale che ho scelto di intraprendere per dare una rappresentanza forte a tutte le figure della sanità dell'intero territorio provinciale – spiega Trainito – sappiamo bene che le difficoltà non mancano ma a maggior ragione, in ogni tavolo istituzionale, bisognerà lavorare nell'interesse di medici, operatori, farmacisti, tecnici, Oss e di tutte le professionalità che quotidianamente danno un supporto enorme per assicurare il diritto alla salute dei cittadini. Ci sono carenze, anche gravi, da risolvere e il nostro lavoro deve essere basato proprio sull'obiettivo di dare ciò che pazienti e cittadini aspettano, ovvero una sanità capace di tutelare il diritto alle cure, cominciando con un rafforzamento dell'organico e dei servizi e con un'organizzazione meglio articolata. Penso che chi, come me, vive ogni giorno una realtà ospedaliera, possa dare un contributo ancor più mirato”.

In foto il dottor Rosario Trainito