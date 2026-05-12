"Traffico illecito di rifiuti", chiuse indagini: ventuno davanti al gup per l'udienza preliminare

Secondo gli investigatori, diverse ditte e padroncini avrebbero trasportato rifiuti speciali in quantitativi superiori a quelli autorizzati e le operazioni di stoccaggio e deposito avrebbero violato le norme ambientali

Gela. Un traffico illecito di rifiuti, soprattutto ferrosi, secondo gli investigatori avrebbe avuto come base di riferimento un deposito, a Niscemi, e ulteriori articolazioni in siti di stoccaggio a Catania e Licata. Le vie del presunto traffico illecito passavano anche da Gela. Sono state chiuse le indagini, coordinate dai pm della procura di Caltanissetta e condotte dai militari della guardia di finanza, nei confronti di ventuno imputati. Per loro, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio, l'udienza preliminare partirà a giugno, davanti al gup del tribunale nisseno. Si tratta di Nunzio Alferi, Giuseppe Alferi, Gaetano Arcerito, Andrea Argetta, Antonino Barone, Pasquale Barone, Luigi Canito, Ignazio Cona, Giuseppe Di Caro, Gregory Di Grazia, Salvatore Di Grazia, Vincenzo Diletto, Carmelo Licata, Giuseppe Lombardo, Rosario Mannella, Davide Pasqualino, Salvatore Salerno, Domenico Scerra, Francesco Scicolone, Emanuele Terranova e Giuseppe Terranova. Secondo gli investigatori, diverse ditte e padroncini avrebbero trasportato rifiuti speciali in quantitativi superiori a quelli autorizzati e le operazioni di stoccaggio e deposito avrebbero violato le norme ambientali. Si procede separatamente per un altro coinvolto, Gaetano Barone, nei cui confronti sono state concentrate le contestazioni maggiori, peraltro titolare dell'area di Niscemi, finita all'attenzione dei militari della guardia di finanza. Inizialmente, il numero di indagati era maggiore, con contestazioni pure di mafia che però il gip non ha riconosciuto. Gli imputati sono rappresentati dagli avvocati Francesco Enia, Flavio Sinatra, Angelo Cafà, Nicoletta Cauchi, Dionisio Nastasi, Cristina Alfieri, Joseph Donegani, Salvo Macrì, Giuseppe Cascino, Francesco Spataro, Rocco Di Dio, Salvatore Manganello, Christian Parisi, Antonino Ficarra e Giuseppe Speranza.