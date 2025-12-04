Quotidiano di Gela

Traffico di farmaci dopanti, perquisizioni del Nas in 40 province

TORINO (ITALPRESS) - I Carabinieri del Nas di Torino e Genova, hanno dato esecuzione ad oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della Repubblica di Savona, nelle province di Alessandri...

A cura di Redazione Redazione
04 dicembre 2025 07:35
Traffico di farmaci dopanti, perquisizioni del Nas in 40 province -
Italia
Italpress
Condividi

TORINO (ITALPRESS) - I Carabinieri del Nas di Torino e Genova, hanno dato esecuzione ad oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della Repubblica di Savona, nelle province di Alessandria, Ascoli Piceno, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova, Imperia, Lecce, Livorno, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Teramo, Terni, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza.

I provvedimenti sono stati eseguiti a carico di persone orbitanti nel mondo del bodybuilding, nel contesto di una attività d'indagine finalizzata a contrastare un illecito traffico di farmaci dopanti. Le attività di polizia giudiziaria, finalizzate al sequestro delle illecite sostanze, sono state eseguite con l'ausilio dei Comandi Arma e dei N.A.S. territorialmente competenti, nonchè del personale della Sezione Cripto valute del Comando Carabinieri Antisofisticazione Monetaria.

- Foto: Ipa Agency -

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela