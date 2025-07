Traffico di droga nell'inchiesta "White Coffee", dal gip per gli interrogatori i minori arrestati

L'inchiesta principale condusse a individuare il nucleo portante del presunto affare della droga

Gela. Sono accusati di aver fatto parte della rete di spaccio organizzata in città e ricostruita dagli investigatori attraverso l'inchiesta “White Coffee”. Due giovani, minori all'epoca dei fatti, sono stati raggiunti, come abbiamo riferito, da misure di custodia cautelare, emesse dal gip del tribunale di Caltanissetta ed eseguite dai carabinieri. Lunedì, saranno sentiti durante gli interrogatori di garanzia. Sono difesi dai legali Davide Limoncello ed Ennio Adamo. L'inchiesta principale condusse a individuare il nucleo portante del presunto affare della droga, che avrebbe avuto sponde con la Calabria. Sempre la prossima settimana, gli altri coinvolti si presenteranno dal gup, in udienza preliminare. Per gli investigatori, il traffico di droga avrebbe avuto come referenti principali Crocifisso Di Gennaro, già toccato da altre inchieste in materia di stupefacenti, e Michael Liardo, a loro volta dal gup per rispondere alle contestazioni.