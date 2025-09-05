Tradizione e legame con il mare nella mostra " U bastiuni culla dei pescatori"

Un’occasione unica per riscoprire le radici, le tradizioni e il legame indissolubile tra Gela e il mare

Gela. Domani alle 19:30 in Via Elba – “A Calata o Bastiuini”, si terrà l'Inaugurazione della mostra fotografica “U Bastiuini culla dei pescatori”, un viaggio tra immagini e ricordi che raccontano la storia marinara della nostra città.

"È un momento di grande partecipazione democratica, che ha visto la partecipazione attiva dei residenti, della commissione cultura e dell'amministrazione comunale - dice il presidente della commissione Sara Cavallo - la città riscopre le proprie origini culturali e popolari".