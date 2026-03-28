Torneo di calcio femminile, "iniziativa per valorizzare ruolo donne"

L’evento ha rappresentato un importante momento di sport, condivisione e valorizzazione del ruolo delle donne

Gela. Si è svolto con grande partecipazione ed entusiasmo il triangolare di calcio femminile organizzato nel mese di marzo, dedicato alle donne, promosso dalla Commissione Pari Opportunità del Comune. L’evento ha rappresentato un importante momento di sport, condivisione e valorizzazione del ruolo delle donne, vedendo protagoniste tre realtà sportive del territorio e non solo: Vittoria FC, Amo Gela Women e ASD Easy Sport Caltanissetta. "Desidero esprimere, a nome mio e dell’intera Commissione, un sentito ringraziamento alle società partecipanti per la disponibilità, l’impegno e lo spirito sportivo dimostrato. La loro presenza ha contribuito in maniera determinante alla riuscita dell’iniziativa, che possiamo definire a tutti gli effetti un grande successo. Lo sport si conferma ancora una volta uno straordinario strumento di inclusione, crescita e promozione dei valori di rispetto, parità e collaborazione. In particolare, il calcio femminile rappresenta oggi un simbolo concreto di emancipazione e di superamento degli stereotipi, offrendo alle nuove generazioni modelli positivi e opportunità di espressione. Eventi come questo rafforzano il messaggio che la parità passa anche attraverso lo sport, creando occasioni di incontro e di partecipazione attiva per tutta la comunità. Continueremo a sostenere iniziative che mettano al centro le donne, il loro talento e il loro diritto a vivere pienamente ogni ambito della società, compreso quello sportivo", dice il presidente della commissione Lorena Alabiso.