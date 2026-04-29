Torneo delle Regioni di futsal, la Rappresentativa Sicilia Under 19 vola in semifinale

PALERMO (ITALPRESS) – Prosegue il sogno dei campioni d’Italia in carica. La Rappresentativa U19 supera, al termine di una partita combattuta e conclusa ai rigori, la Campania e conquista la semifinale del Torneo delle Regioni di futsal, che si disputa nel

PALERMO (ITALPRESS) – Prosegue il sogno dei campioni d’Italia in carica. La Rappresentativa U19 supera, al termine di una partita combattuta e conclusa ai rigori, la Campania e conquista la semifinale del Torneo delle Regioni di futsal, che si disputa nel Lazio. Escono di scena, invece, gli Under 15 eliminati al Palacarucci di Terracina, dalla Basilicata. È questa la sintesi dei quarti di finale che hanno visto protagoniste, oggi, le Rappresentative siciliane rimaste in gara.

Under 15. Sfuma a 13″ dal suono della sirena il sogno qualificazione per i ragazzi del mister Leo Curreri. I siciliani erano riusciti, per larga parte della partita, a controllare bene la compagine avversaria ed erano anche stati per ben due volte in vantaggio sui coetanei della Basilicata: in entrambe le occasioni con Ialuna (Villaurea). Ma nella parte finale i lucani hanno pressato con insistenza nell’area siciliana, trovando la rete del 2-3 finale. “Rimane molto rammarico perché siamo stati molto bravi sia nel primo che nel secondo tempo ad andare in vantaggio per ben due volte – le parole a fine gara del tecnico Leo Curreri -. Molto sfortunati perché avremmo meritato il passaggio del turno. Complimenti alla Basilicata che ci ha creduto più di noi fino al termine”. “Il nostro sport è anche questo, andare in svantaggio a dieci secondi dalla fine, poi è molto complicato recuperare. I ragazzi sono cresciuti in maniera esponenziale durante tutto il torneo, questo è l’aspetto positivo. Va dato merito a questo gruppo partito in sordina, di essere arrivato fino a questo punto. Ringrazio tutti, squadra e staff, perché meritavano di fare una semifinale e, poi, chiudere gli occhi e sognare. Ci riproveremo il prossimo anno”, ha concluso Curreri.

Under 19. Spettacolo ed emozioni hanno caratterizzato questi quarti di finale tra Sicilia e Campania disputati al Pala Amendola di Formia. Gara che si è chiusa sul 7-6 dopo i tiri di rigore. Partita dalle due facce per la formazione siciliana: primo tempo da dimenticare con due autogol subiti e, poi, chiuso sullo 0-3; ripresa più gagliarda per i ragazzi di Sciortino, grazie alle marcature di Scalzo (Vigor S Cataldo), Iacolino (Akragas Futsal) e Alessi (Vigor S. Cataldo). I campioni d’Italia in carica, ancora imbattuti in questo torneo, hanno sfoderato una grande prestazione soprattutto nella ripresa. “Partita bellissima, al cardiopalma. Complimenti alla Campania che ha fatto un’ottima prestazione, soprattutto nel primo tempo – l’analisi del tecnico Daniele Sciortino -. Ci hanno messo sotto sul 3-0. Ma i ragazzi nella ripresa sono usciti dallo spogliatoio con carattere, grinta e determinazione: quello che chiedo sempre ai miei giocatori”. Questa la sequenza dei rigori per la Sicilia: Castiglione (rete), Martines (traversa), Alessi (gol), Salamone (gol), Iacolino (gol). Per la Campania i due errori dal dischetto hanno determinato il risultato dì 7-6.

– foto ufficio stampa Lnd Sicilia –

(ITALPRESS).