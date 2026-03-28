Torneo delle Regioni, bottino magro per la Sicilia nella prima giornata: un pareggio e tre sconfitte

PALERMO (ITALPRESS) – Raccoglie un solo pareggio la Sicilia nella prima giornata del Torneo delle Regioni, la manifestazione di calcio giovanile più importante in Italia, organizzata quest’anno dalla LND Puglia. A Mola, nel confronto con la Campania, l’Un

PALERMO (ITALPRESS) – Raccoglie un solo pareggio la Sicilia nella prima giornata del Torneo delle Regioni, la manifestazione di calcio giovanile più importante in Italia, organizzata quest’anno dalla LND Puglia. A Mola, nel confronto con la Campania, l’Under 17 pareggia 1-1 al termine di una partita ricca di emozioni. Per il resto, sconfitte per Under 15, femminile e Under 19. Tre stop che hanno storie diverse. Resta il fatto che domani, contro l’Abruzzo (a Capurso), occorrerà sbloccarsi e provare a cambiare il corso del torneo. A seguire la lunga prima giornata, il presidente della LND Sicilia, Sandro Morgana, insieme al vicepresidente Dino Corbo.

UNDER 15, SCONFITTA DI MISURA

La Sicilia inaugura il girone A di Mola di Bari – in condizioni climatiche avverse – cedendo per 2-1 alla Campania. Il giocatore dell’Alkantara, Traoré, perviene al pari nei minuti di recupero, insaccando di testa dopo che la Campania si era portata in vantaggio al 24’ con Amir. Nella ripresa, alla prima ingenuità, la Campania raddoppia con Xhafa. Partita equilibrata, ricca di spunti e giocate importanti. L’analisi del tecnico Giacomo Tedesco nel dopopartita: “Abbiamo incontrato una squadra forte, la partita è stata bella ed equilibrata fino alla fine. Due errori, però, hanno permesso alla Campania di andare due volte in vantaggio. Dobbiamo stare più attenti: ci aspettano ancora due partite e dobbiamo cercare di vincerle. Non sarà facile, perché tutte le rappresentative sono attrezzate e forti”. Nell’altra partita del girone A, Lombardia e Abruzzo si sono annullate sullo 0-0.

UNDER 17, L’EUROGOL DI PERI FIRMA IL PARI

Ritmi elevati e grande equilibrio in una vera battaglia sportiva ricca di botta e risposta. Finisce 1-1, con i giocatori che non si risparmiano un attimo. Sotto la pioggia, la Campania passa in vantaggio dopo 3 minuti della ripresa, al termine di un primo tempo in cui le due squadre si erano annullate. La Sicilia ci prova fino alla fine e i cambi determinano una svolta. Allo scadere, per fallo su Conforti commesso fuori area, viene espulso il portiere campano. Sui titoli di coda, l’attaccante della Jonia, Simone Peri, realizza la gemma della giornata con una rete straordinaria. Nel finale la Sicilia sfiora anche il colpaccio.

Daniele Di Salvo traccia un bilancio: “Era la partita che ci aspettavamo: sapevamo che la Campania sarebbe stata un avversario molto impegnativo. La sfida è stata agonisticamente intensa. Non si era messa nel verso giusto per via di un episodio, ma la squadra è stata brava a reagire e a restare dentro la partita con determinazione. I ragazzi hanno messo cuore e anima, riuscendo a riprendere il risultato. Con un pizzico di fortuna in più, avremmo potuto anche trovare il gol del 2-1″. Nell’altra partita, l’Abruzzo ha battuto la Lombardia 4-1, chiudendo la pratica già nel primo tempo (3-0) con le reti di Cipollone e Cherif (doppietta).

FEMMINILE, SCONFITTA SU RIGORE

A otto minuti dalla fine, Guadagno trasforma il rigore che consegna la vittoria alla Campania, lasciando amarezza e qualche rimpianto per come è maturata la sconfitta. Una partita equilibrata, senza grandi occasioni da rete. Irene Intravaia, allenatrice della selezione femminile, spiega: “Il risultato ci lascia oggettivamente un po’ di amaro in bocca. C’è stato anche un episodio dubbio, ma sappiamo che questo è il calcio. È stata una partita complicata. Poi tutto è stato deciso da questo calcio di rigore. Adesso bisogna voltare pagina: si riparte già da domani con altre due sfide importanti. Dobbiamo azzerare subito questa sconfitta e ripartire con lo stesso spirito”. La Lombardia batte l’Abruzzo sempre di misura, con il gol di Chignoli.

UNDER 19, PUNITI DA TRE PUNIZIONI

La Campania si rivela infallibile sui calci da fermo. Sui titoli di coda del primo tempo sblocca Orrico, complice una deviazione della barriera. Nel recupero Fontanella firma il raddoppio. Nella ripresa, ancora su punizione (sempre Fontanella), arriva il 3-0. Nei minuti finali Sadotti accorcia le distanze per il definitivo 3-1. Giancarlo Betta analizza il match: “La partita è stata molto difficile. Abbiamo subito tre gol su punizione, come già accaduto nelle amichevoli, e non siamo riusciti a risolvere questo problema. Fino al 45’ la gara era equilibrata, poi gli episodi sui calci piazzati hanno cambiato l’inerzia. Serve pazienza: dobbiamo saper aspettare i momenti giusti, mantenendo lucidità e concentrazione”.

-Foto ufficio stampa Lnd Sicilia-

(ITALPRESS).