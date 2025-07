Torna il Rotary Club di Gela: novità e cambiamenti

Dopo 2 anni d’assenza, si ricostituisce il Rotaract Club di Gela.

Gela. Dopo 2 anni d’assenza, si ricostituisce il Rotaract Club di Gela. Per l’occasione, presenti diverse figure di spicco dell’ambiente Rotary tra cui l’esecutivo distrettuale e l’assistente del governatore Rotary distretto 2110. Con la ricostituzione del Rotary è stato rinnovato anche il logo del club, ora rappresentato dalla Nascita della Venere di Botticelli nascente dall’acqua che diventa simbolo di bellezza, verità, grazia e amore. A racchiudere ideali e valori del circolo il nuovo motto di quest’anno: “ama il tuo prossimo come te stesso”.

Le novità anche nel direttivo, di seguito i nomi dei nuovi soci: il Presidente Elias d’Aleo, il Vicepresidente Giuseppe Sasunna, la Segreteria Silvia Blanco, la Co Segretaria Beatrice Mangiavillano, il Prefetto Martina Romano, il Co prefetto Nicole Scicolone e il presidente di commissione comunicazione, il Tesoriere Eleonora Crapanzano, i Consiglieri Lorenzo Turturici, Salvatore Castellano, Giulia Cuvato, il Presidente Commissione Azione di Pubblico Interesse Simone Maganuco, il Presidente Commissione Cultura Ludovica Martines e per finire i soci : Valentina di Nisi, Vittoria Maria Stamilla, Alessandro Corallo, Benedetta Morselli, Ginevra Vicari, Giuseppe Lavore, Gabriele Loggia, Aurora Cosenza e Giulia Cosca.