Toponomastica mancante, via all'attività di verifica della commissione: "Sanare vuoti"

"Si riparte da un ritardo importante su civici mancanti, come a Manfria e a Roccazzelle ma anche sul lungomare, condizione che genera un impatto pesantissimo", fanno sapere

Gela. E' partita l'attività della commissione consiliare urbanistica, focalizzata sulla toponomastica ancora mancante in diverse aree della città, anche densamente abitate. La commissione, il dirigente di riferimento Simonetta Guzzardi e i tecnici, insieme all'amministrazione comunale, vogliono recuperare i troppi ritardi del passato. “In questi mesi abbiamo ricevuto diverse istanze da parte della cittadinanza per pesanti lacune e mancanze legate all'assenza di toponimi in aree urbane, extraurbane e in zone costiere come Manfria – fanno sapere dalla commissione presieduta da Gabriele Pellegrino - come commissione urbanistica abbiamo già fatto diversi incontri con i riferimenti del settore anagrafe e con gli assessori Franzone e Caci. Si riparte da un ritardo importante su civici mancanti, come a Manfria e a Roccazzelle ma anche sul lungomare, condizione che genera un impatto pesantissimo su cittadini e case vacanze che non riescono a ricevere posta o pacchi ma anche e soprattutto soccorsi sanitari o interventi dei vigili del fuoco e ancora notifiche per atti giudiziari. Dall’incontro con la dirigente Guzzardi, con i tecnici Ascia e Lo Porto, ci siamo dati delle priorità per agire in maniera mirata e nonostante le condizioni limitanti del dissesto finanziario dell’ente”. Pellegrino e i componenti della commissione Antonio Cuvato, Paolo Cafà, Cristina Oliveri e Alberto Zappietro, si trovano ad affrontare un capitolo tutt'altro che semplice, a maggior ragione con le scarse risorse che il Comune ha a disposizione, sia sul piano economico che su quello numerico del personale. L'assise civica, in settimana, ha approvato una mozione, del pentastellato Massimiliano Giorrannello, mirata alla correzione di toponomastica errata.