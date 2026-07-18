"Toni inaccettabili da Fava", il parlamentare Varchi: "Tenga i nervi saldi anche davanti a blatte e topi"

Il supporto di Varchi ai due consiglieri

Gela. Il centrodestra continua a prendere posizione sulla vicenda che ha riguardato il vicesindaco (autosospeso) Giuseppe Fava. Il parlamentare nazionale Carolina Varchi, esponente di spicco dei meloniani, esprime pieno sostegno al consigliere comunale del suo partito Sara Cavallo e alla leghista Antonella Di Benedetto, oggetto di toni fin troppo accesi da parte dell'assessore dem. "Esprimo la mia più convinta solidarietà alle consigliere comunali Sara Cavallo, di Fratelli d’Italia, e Antonella Di Benedetto, della Lega, vittime di un episodio grave e inaccettabile verificatosi al termine della seduta della commissione ambiente. Le intemperanze verbali del vicesindaco Fava sono intollerabili e ledono l’immagine dell’ente che egli rappresenta. La legittima attività di controllo espletata da Cavallo e Di Benedetto va rispettata in quanto prerogativa di ogni consigliere comunale, se il vicesindaco ha difficoltà ad accettare la normale dialettica tra maggioranza ed opposizione, forse non è adeguato al ruolo. L’episodio è di una gravità che non può essere ridimensionata né archiviata come un momento di tensione. Chi ricopre incarichi pubblici ha il dovere di garantire equilibrio, rispetto e senso delle istituzioni in ogni circostanza. Prendo atto della decisione del vicesindaco Fava di formulare scuse tardive ed autosospendersi e spero che in futuro riesca a tenere i nervi saldi anche quando chiamato a dare spiegazioni su decoro urbano, blatte e topi che hanno deciso di trascorrere l’estate a Gela, confidando sulla buona accoglienza dell’amministrazione", spiega Varchi.