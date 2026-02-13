Todo Sport-Ecorigen, De Luca: “La distanza non ci spaventa, scenderemo in campo determinate”

Vincere equivarrebbe ad un’importante iniezione di fiducia per le gelesi, che rimarrebbero in piena lotta per il podio del girone.

Gela. Queste prime quattordici giornate di Serie B2 ci hanno fatto comprendere in maniera evidente che, quest’anno, il girone L non ha una formazione in grado di interpretare il ruolo di mattatore. Cinque squadre racchiuse in sette punti e lotta per il titolo ancora ampiamente in discussione. Tra queste contendenti allo scettro del raggruppamento c’è l’Ecorigen Nuova Città di Gela, che con trentuno punti occupa il quarto posto ed è distante sei lunghezze dalla vetta. La promozione diretta la otterrà solo la prima classificata, mentre seconda e terza andranno a giocarsela ai playoff.

“Il livello è più alto rispetto all’anno scorso in cui c’era una squadra le cui qualità risaltavano maggiormente rispetto alle altre - dichiara Giulia De Luca ai microfoni dell’Ecorigen Nuova Città di Gela -. Quest’anno siamo più squadre in corsa per la promozione e la classifica corta ne è la prova”.

Ai microfoni del sodalizio gelese, l’atleta classe ‘01 ha ripercorso quelli che sono stati i momenti più importanti di una stagione di alti e bassi che non ha però sconfortato l’organico guidato oggi da Dario Messana, che nonostante qualche avversità e qualche passo falso ha ancora l’opportunità di raggiungere le posizioni più privilegiate della graduatoria.

“Il primo momento significativo risale alla prima partita di campionato per le emozioni nuove che ti dà - prosegue il libero -. Ci ha segnate, però, anche il periodo in cui abbiamo cambiato allenatore. È stato un momento in cui abbiamo affrontato delle difficoltà ma lo ritengo significativo perché da squadra abbiamo dimostrato di essere compatte e di riuscire a proseguire per il nostro cammino ripartendo dal gruppo”.

Le giallorosse, sabato pomeriggio, saranno ospiti di un’altra matricola del girone, autrice di un campionato diverso dall’Ecorigen e per questo all’undicesima posizione in classifica. Giulia De Luca e compagne viaggeranno fino a Vibo Valentia per fronteggiare la Todo Sport, affrontata e battuta all’andata con un netto 3-0. Vincere equivarrebbe ad un’altra iniezione di fiducia per le gelesi, che rimarrebbero in piena lotta per il podio del girone.

“Mi aspetto grande determinazione da parte nostra nel portare a casa un risultato netto - conclude De Luca -. Il lungo viaggio non ci spaventa più di tanto perché siamo consapevoli che il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso”.