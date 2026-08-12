Tmb, risiko conferimenti: nuovo decreto Regione, "a Timpazzo dieci tonnellate giornaliere da Licata"

Fino a oggi, non ci sono mai state, nonostante le impellenze evidenti, conseguenze sui conferimenti del Comune di Gela e degli altri della Srr4

Gela. Come abbiamo riferito, allo scopo di evitare l'ennesimo sovraccarico del sistema di trattamento meccanico biologico della discarica Timpazzo, da oggi sette comuni, esterni alla Srr4, di tre diverse province, non conferiscono più nel sito locale. Stando alle valutazioni tecniche fatte pervenire dal management di Impianti Srr, la società in house che gestisce la discarica ed è attualmente in amministrazione giudiziaria, il tmb non può sopportare una soglia superiore a 150 tonnellate giornaliere di rifiuti indifferenziati non pericolosi. Una condizione, dovuta allo stato delle linee dell'impianto, che ha spinto il dipartimento regionale acqua e rifiuti all'ennesimo risiko, tra comuni dirottati altrove e altri che possono conferire ma con quantitativi rivisti. Fino a oggi, non ci sono mai state, nonostante le impellenze evidenti, conseguenze sui conferimenti del Comune di Gela e degli altri della Srr4. In giornata, il dipartimento regionale ha provveduto a nuovi atti, concentrandosi su due comuni della provincia di Agrigento. Da Licata, infatti, hanno fatto sapere che il periodo estivo e la presenza di diverse grandi strutture ricettive hanno generato una produzione maggiorata di rifiuti indifferenziati destinati al tmb. Così, l'ente licatese potrà conferire a Timpazzo un totale non superiore a 10 tonnellate al giorno. Con il decreto degli scorsi giorni, sempre gli uffici palermitani avevano dirottato i quantitativi di Licata, per 15 tonnellate giornaliere, nel sistema catanese di Sicula Trasporti. Inoltre, nell'atto emesso oggi, sempre Licata è autorizzata a conferire fino a 50 tonnellate a settimana nel sistema tmb di Ragusa affidato alla società “Iblue”. Un altro comune della provincia di Agrigento, Canicattì, potrà trasferire i propri carichi, per un quantitativo di 10 tonnellate giornaliere, nel tmb catanese di Sicula trasporti. Un provvedimento, che come quello che ha trasferito i carichi di sette comuni da Timpazzo alla stessa Sicula trasporti, avrà vigore fino al prossimo 15 settembre.