Timpazzo, verifiche su ristori economici alla città: "Legali valutano per pregresso"

Sarebbero fondi da incamerare e poi concentrare su progetti di risanamento. Il sindaco Di Stefano ha consultato legali

Gela. Una valutazione affidata a legali. Il sindaco Terenziano Di Stefano vuole verificare se ci siano le condizioni normative per avanzare richieste di mitigazioni ambientali, da far pervenire a Impianti Srr, la società in house del servizio rifiuti che gestisce la piattaforma di Timpazzo. Per Di Stefano, che questo capitolo lo segue da tempo, è possibile per il Comune puntare a ristori ambientali, con stanziamenti economici, proprio per la presenza sul territorio comunale del sito di conferimento dei rifiuti. "Ho consultato legali per avere riscontri su questa possibilità - dice il sindaco - voglio capire se il nostro comune può ottenere i ristori anche per il periodo pregresso". Di recente, in commissione all'Ars, si è tenuta un'audizione sul tema, sulla base della normativa regionale adeguata a quella nazionale, che fissa la percentuale delle mitigazioni economiche alla soglia del 35 per cento. Avere fondi economici per ristorare la città, che ospita tutto il ciclo dell'impiantistica dei rifiuti, per l'amministrazione comunale è un obiettivo non secondario. Di Stefano vuole avere tutte le certezze legali prima di inoltrare specifiche istanze a Impianti Srr, società controllata per intero dalla Srr4. Sarebbero fondi da incamerare e poi concentrare su progetti di risanamento.