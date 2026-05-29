Timpazzo, "Una Buona Idea": "Legalità e trasparenza per una nuova fase"

"Non possiamo limitarci al silenzio o all’indifferenza", spiegano

Gela. Legalità e trasparenza sono ormai i punti cardine delle posizioni espresse dai gruppi politici di maggioranza in merito all'inchiesta sul cico di Timpazzo. I civici di "Una Buona Idea" non si discostano, dopo che ieri il sindaco Terenziano Di Stefano ha preannunciato una richiesta per la convocazione di un'assemblea della Srr4 allo scopo di valutare la vicenda. "Le notizie che stanno emergendo in queste ore sulla vicenda della discarica impongono certamente rispetto per il lavoro della magistratura e prudenza nelle valutazioni. Saranno gli organi competenti ad accertare responsabilità e verità. Proprio perché la discarica insiste sul nostro territorio, non possiamo limitarci al silenzio o all’indifferenza. Da anni i cittadini convivono con preoccupazioni, disagi e interrogativi che riguardano ambiente, salute e qualità della vita. È evidente che questa vicenda assume inevitabilmente anche un rilievo politico e istituzionale. La tutela del territorio - fanno sapere i consiglieri comunali di "Una Buona Idea" - non può essere subordinata ad altri interessi. Servono trasparenza, controlli rigorosi e una chiara assunzione di responsabilità da parte di tutti i livelli istituzionali coinvolti. I cittadini hanno diritto di conoscere la verità e avere garanzie concrete sul rispetto delle regole e sulla salvaguardia ambientale. L’auspicio è che le indagini facciano piena luce sui fatti e rappresentino anche l’occasione per aprire finalmente una fase nuova, fondata su legalità, sostenibilità e difesa dell’interesse collettivo. Come gruppo consiliare continueremo a vigilare con determinazione, portando avanti ogni iniziativa utile a tutela della città, dell’ambiente e della salute pubblica".