Timpazzo, Regione autorizza la proroga per la gestione delle due vasche sature
Impianti Srr, ora condotta dal commissario Valenza, potrà quindi continuare a gestire le vasche sature A-B e C-D
Gela. La bufera giudiziaria abbattutasi, nonostante le temperature roventi di questi giorni, sulla discarica Timpazzo e sull'ex management di Impianti Srr, la società in house che gestisce la piattaforma integrata e il servizio rifiuti, ha contribuito ad attivare una fase di cesura netta nella governance, con la nomina di un commissario, a seguito del sequestro preventivo della società. Il commercialista Marco Valenza è stato indicato dal gip del tribunale di Caltanissetta che ha autorizzato le misure restrittive nei riguardi dell'ex manager e dei tecnici. Il commissario, in questo frangente, insieme ai sindaci, si trova ad affrontare scadenze e priorità gestionali, che passano da Timpazzo. Dalla Regione, per una delle pendenze che incombevano, è arrivata la proroga. Si tratta della gestione delle vasche sature A-B e C-D, transitate mesi addietro dall'Ato Cl2 in liquidazione alla Srr4, attraverso la controllata Impianti Srr. La volturazione in favore dell'in house ha permesso di formalizzare il subentro.
Sulla base di un primo decreto rilasciato dal dipartimento acqua e rifiuti, la scadenza era stata fissata a fine giugno. Dopo interlocuzioni tra il dirigente generale Arturo Vallone e i sindaci della Srr4, in giornata è stata emessa la proroga fino al 31 dicembre. Impianti Srr, ora condotta dal commissario Valenza, potrà quindi continuare a gestire le due vasche sature. Sono previsti interventi di capping e l'attenzione degli inquirenti si era già manifestata nel corso di una delle “tappe” dell'inchiesta che è poi sfociata nelle misure chieste e ottenute dai pm della Dda di Caltanissetta.