Timpazzo, Regione autorizza la proroga per la gestione delle due vasche sature

Impianti Srr, ora condotta dal commissario Valenza, potrà quindi continuare a gestire le vasche sature A-B e C-D

Gela. La bufera giudiziaria abbattutasi, nonostante le temperature roventi di questi giorni, sulla discarica Timpazzo e sull'ex management di Impianti Srr, la società in house che gestisce la piattaforma integrata e il servizio rifiuti, ha contribuito ad attivare una fase di cesura netta nella governance, con la nomina di un commissario, a seguito del sequestro preventivo della società. Il commercialista Marco Valenza è stato indicato dal gip del tribunale di Caltanissetta che ha autorizzato le misure restrittive nei riguardi dell'ex manager e dei tecnici. Il commissario, in questo frangente, insieme ai sindaci, si trova ad affrontare scadenze e priorità gestionali, che passano da Timpazzo. Dalla Regione, per una delle pendenze che incombevano, è arrivata la proroga. Si tratta della gestione delle vasche sature A-B e C-D, transitate mesi addietro dall'Ato Cl2 in liquidazione alla Srr4, attraverso la controllata Impianti Srr. La volturazione in favore dell'in house ha permesso di formalizzare il subentro. S ulla base di un primo decreto rilasciato dal dipartimento acqua e rifiuti, la scadenza era stata fissata a fine giugno. Dopo interlocuzioni tra il dirigente generale Arturo Vallone e i sindaci della Srr4, in giornata è stata emessa la proroga fino al 31 dicembre. Impianti Srr, ora condotta dal commissario Valenza, potrà quindi continuare a gestire le due vasche sature. Sono previsti interventi di capping e l'attenzione degli inquirenti si era già manifestata nel corso di una delle “tappe” dell'inchiesta che è poi sfociata nelle misure chieste e ottenute dai pm della Dda di Caltanissetta.