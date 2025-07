Timpazzo, Regione autorizza il progetto di messa in sicurezza della vasca E

L'iter è stato sviluppato su progetto avanzato dalla società Impianti Srr, che ha la gestione della discarica e del servizio rifiuti, in tutti i Comuni dell'ambito

Gela. Intorno alla piattaforma integrata di Timpazzo non mancano le attenzioni, soprattutto in questa fase. Abbiamo riferito dell'indagine su presunte irregolarità nello smaltimento di rifiuti e su potenziali inosservanze dell'Autorizzazione integrata ambientale. La relativa udienza preliminare, davanti al gup, entrerà nel vivo nei prossimi mesi. Il senatore Pietro Lorefice, oggi, ha comunicato di aver presentato un'interrogazione sul tema al governo nazionale. Dalla Regione, attraverso il dipartimento acqua e rifiuti, è stato appena rilasciato, invece, il provvedimento che autorizza la messa in siucurezza operativa della vasca E del sito di Timpazzo, l'unica attiva. L'iter è stato sviluppato su progetto avanzato dalla società Impianti Srr, che ha la gestione della discarica e del servizio rifiuti, in tutti i Comuni dell'ambito. Il dipartimento regionale, con proprio decreto, ha indicato come conclusa, con "esito positivo", la conferenza di servizi, finalizzata all'analisi tecnica del progetto. Al contempo, è stato autorizzato l'intervento di messa in sicurezza operativa. Le attività saranno in capo a Impianti Srr, che mesi addietro, sempre dagli uffici regionali, aveva ottenuto l'assenso finale per il potenziamento del sistema Tmb e per una riprofilatura dei livelli di abbancamento proprio della vasca E. Nel corso della procedura finalizzata al progetto di messa in sicurezza, la stessa Impianti ha trasmesso le integrazioni richieste e inoltrato il piano di monitoraggio e controllo, oltre a quello per il quadro economico necessario a coprire i lavori. C'è stato l'assenso sia di Arpa sia del Libero Consorzio di Caltanissetta. Il decreto è stato pubblicato e apre la fase successiva, degli interventi per la vasca. I tecnici del dipartimento regionale hanno infine riportato alcune prescrizioni da adempiere che concernono uno dei parametri per le acque sotterranee, un peziometro di monitoraggio e le acque di drenaggio.