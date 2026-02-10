Timpazzo, pubblicato decreto: Aia passa a Srr, "aree e vasche di proprietà del Comune"

Con il decreto, il Comune di Gela “passa” la gestione alla Srr, che probabilmente procederà attraverso l'in house Impianti Srr. Le vasche sature necessitano di attività di capping, dettate proprio dalla Regione, che fino a oggi non sono state realizzate

Gela. Era già stato preannunciato dal dirigente generale del dipartimento regionale acqua e rifiuti. E' stato pubblicato il decreto di voltura dell'Autorizzazione integrata ambientale delle vasche sature del sito di Timpazzo. L'Aia e il relativo aggiornamento vengono volturati in favore della Srr4, che gestirà le due vasche sature A-B e C-D, “di proprietà del Comune di Gela”, come precisa il decreto regionale e come aveva già indicato la giustizia amministrativa. “Il titolare del diritto di proprietà dei terreni oggetto della verificazione risulta in atto il Comune di Gela e di conseguenza le vasche realizzate su tale suolo sono parimenti di proprietà comunale in virtù del principio di accessione”, si legge nel decreto, che si rifà alla decisione della giustizia amministrativa. Ieri, si era tenuta una riunione proprio sul tema delle vasche, in presenza del dirigente generale Arturo Vallone, del sindaco Terenziano Di Stefano e delle altre parti. Ato Cl2 in liquidazione, che fino a oggi ha gestito le vasche, esce di scena e otterrà un ammontare pari al valore delle polizze assicurative attivate, così è stato deciso a inizio anno, nel corso di un confronto che di fatto ha delineato i tratti dell'intesa, su iniziativa del sindaco Di Stefano. Con il decreto, il Comune di Gela “passa” la gestione alla Srr, che probabilmente procederà attraverso l'in house Impianti Srr. Le vasche sature necessitano di attività di capping, dettate proprio dalla Regione, che fino a oggi non sono state realizzate.