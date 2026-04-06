Timpazzo, nuove verifiche tecniche in Regione: sindaco a confronto con dipartimento

Ci sarà anche il presidente Srr Gianfilippo Bancheri

Gela. La piattaforma integrata di Timpazzo e tutto ciò che ruota intorno al ciclo territoriale dei rifiuti rimangono al centro di forte attenzione. In settimana, il sindaco Terenziano Di Stefano sarà in Regione per ulteriori verifiche, insieme al presidente Srr Gianfilippo Bancheri. Negli uffici del dipartimento acqua e rifiuti, si faranno valutazioni ulteriori sulle vasche, con quelle sature da poco trasferite nella gestione della stessa Srr4 e della controllata Impianti Srr, e su punti che rimangono in sospeso, dall'ecotassa che Palazzo di Città rivendica, per ciò che concerne le somme spettanti, alle royalties, legate alla presenza sul territorio gelese del sito di conferimento, che serve tutti i Comuni dell'ambito. E' probabile che il primo cittadino chieda aggiornamenti sul progetto di ampliamento di Timpazzo. La scorsa settimana, come abbiamo riferito, il management di Impianti Srr ha definito il documento di indirizzo alla progettazione, che concentra il finanziamento Fsc, per oltre undici milioni di euro, sulla nuova vasca, ribattezza F, ritenuta necessaria per dare continuità alla piattaforma integrata, dato che l'unica vasca attualmente attiva, quella E, dovrebbe concludere il proprio ciclo non oltre i prossimi due anni.