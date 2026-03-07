Timpazzo, manutenzioni nelle vasche sature: Srr affida lavori urgenti a due aziende

La linea adottata dalla Srr prevede di dare continuità a quanto già si faceva in precedenza e così i lavori, con affidamenti diretti, sono stati attribuiti alle società che operavano per conto di Ato

Gela. A Timpazzo, dopo la volturazione delle autorizzazioni e delle polizze fideiussorie, seguita dai pagamenti previsti in favore di Ato Cl2, sono iniziate le attività di manutenzione delle due vasche sature, A-B e C-D, passate appunto dalla gestione di Ato a quella della Srr4. Il management di Srr, attraverso il presidente del cda Gianfilippo Bancheri, ha avuto necessità di procedere agli affidamenti degli interventi ritenuti necessari, compreso quello per raccogliere, trasportare e smaltire il percolato. La linea adottata prevede di dare continuità a quanto già si faceva in precedenza e così i lavori, con affidamenti diretti, sono stati attribuiti alle società che operavano per conto di Ato. Per il periodo di circa un mese, le manutenzioni saranno effettuate dalla società gelese Coveca mentre gli interventi per il percolato sono stati attribuiti alla società, della provincia di Catania, Meta service. Si tratta di affidamenti urgenti, data la fase di transizione con Srr4 che ha appena ottenuto la gestione delle due vasche. Nel prosieguo, la gran parte delle attività dovrebbe essere affidata all'in house della Srr4, la società Impianti Srr. Sia la giustizia amministrativa, che si è pronunciata sul tema, sia il dipartimento regionale acqua e rifiuti, che ha finalizzato il passaggio di gestione, hanno confermato che le vasche sature e le relative aree sono di proprietà del Comune di Gela, che attraverso il sindaco Terenziano Di Stefano ha insistito per chiudere prima possibile il travagliato iter. Le vasche sature sono da tempo oggetto di attenzione da parte della Regione, per gli interventi di capping, ma anche della procura.