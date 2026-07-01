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Timpazzo, La Vardera presenta interrogazione all'Ars: "Si valuti commissione d'inchiesta"

Arriva dal parlamentare Ars di "Controcorrente" Ismaele La Vardera, a seguito di un'iniziativa partita dal gruppo locale, con il responsabile regionale organizzativo Miguel Donegani

A cura di Redazione Redazione
01 luglio 2026 10:34
Timpazzo, La Vardera presenta interrogazione all'Ars: "Si valuti commissione d'inchiesta" -
Gela
Attualità
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Gela. Una commissione d'inchiesta che approfondisca l'intera, presunta, filera illecita dei rifiuti a Timpazzo. La richiesta rivolta al presidente della Regione Renato Schifani e al suo governo arriva dal parlamentare Ars di "Controcorrente" Ismaele La Vardera, a seguito di un'iniziativa partita dal gruppo locale, con il responsabile regionale organizzativo Miguel Donegani. Per "Controcorrente", che ha depositato un'interrogazione sul tema, è fondamentale capire se ci fossero già elementi nella disponibilità della Regione e se siano stati effettuati tutti i controlli necessari. Se così non fosse stato, infatti, si verrebbero a determinare omissioni gravi da parte del governo regionale. Inoltre, sulla base dell'interrogazione, andrà valutata la possibilità "di eventuali rimborsi in favore dei Comuni e dei cittadini per il servizio non fornito nei termini previsti" e la possibile predisposizione di attività di prevenzione ambientale.

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