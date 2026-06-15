Timpazzo, in corso gli interventi nel tmb: Impianti ha trasmesso relazione alla Regione

Le manutenzioni sono partite, come riporta la relazione, allo scopo di “prevenire guasti e danneggiamenti che potrebbero determinare il fermo dell'impianto per periodi prolungati”

Gela. Sono in corso le attività di manutenzione straordinaria nel sistema di trattamento meccanico biologico, a Timpazzo, che ormai da giorni è oggetto di valutazioni serrate da parte della Regione. Come abbiamo riferito, il dipartimento regionale acqua e rifiuti, la scorsa settimana, contestando il mancato preavviso da parte della società Impianti Srr, che gestisce la piattaforma integrata, ha dovuto individuare soluzioni alternative per i conferimenti di circa quaranta comuni delle aree di Catania, Agrigento e della zona nord della provincia di Caltanissetta, che hanno come punto di riferimento proprio Timpazzo. Oltre a informare la prefettura di Caltanissetta (oltre a quelle di Catania e Agrigento), preannunciando che eventuali disservizi sarebbero stati da attribuire proprio a Impianti Srr, il direttore generale del dipartimento Arturo Vallone, ha richiesto alla società in house una dettagliata relazione sugli interventi in atto. E' stata trasmessa e contiene le indicazioni tecniche sul tipo di lavori programmati e in corso. Dureranno fino al 19 giugno. Le manutenzioni sono partite, come riporta la relazione, allo scopo di “prevenire guasti e danneggiamenti che potrebbero determinare il fermo dell'impianto per periodi prolungati”. Secondo il dipartimento, andavano predisposti con tempistiche differenti e dando congruo preavviso, così da evitare soluzioni alternative in extremis, resesi necessarie la scorsa settimana per evitare che i comuni non soci della Srr4 rimanessero sprovvisti di siti dove conferire i rifiuti. Non ci sono state conseguenze particolari, invece, per i comuni soci della Srr4, con in testa Gela, che hanno continuato a disporre del sito locale.